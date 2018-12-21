Ortaköy esnafından ‘tehdit ediliyoruz’ iddiası

CHP'li İBB Meclis Üyesi Bülent Tatar, Ortaköy'de, Beşiktaş Belediyesi’nin vermiş olduğu geçici ruhsatlarla el işi ürünlerini satan 120 esnafın; Beşiktaş AKP İlçe Başkan yardımcısı tarafından "Burası artık İBB'nin sorumluluğunda" diye tehdit edildiklerini iddia etti.

Yıllar önce ihtiyaç sahibi 120 esnafa, Beşiktaş Belediyesi tarafından Ortaköy meydanında yer tahsis edilmişti. Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beşiktaş Belediye arasında da sık sık ‘ruhsat yetkisi kimde’ tartışmasına konu olmuştu.

Ortaköy’deki bölge yine bir iddiayla gündeme geldi. Bölge esnafı, AKP Beşiktaş İlçe Başkan yardımcısı Ahmet Albayrak'ın girişimi sonucunda İBB'nin, ‘Bundan sonra ruhsatlarınızı bizden alacaksınız' girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını savundular.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan CHP İBB Meclis Üyesi Bülent Tatar, aynı durumun 2013 yılında da yaşandığını ve bu duruma kendisinin engel olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ama Ortaköy meydanı kurulduğunda Beşiktaş Belediyesi 120’ye yakın ihtiyaç sahibi vatandaşa tezgah veriyor ve bu yıllardır da devam ediyor. Ancak oradaki vatandaşlardan duyduğumuza göre geçtiğimiz günlerde AKP İlçe başkan yardımcısı Ahmet Albayrak bu alana giderek vatandaşlara; “Bundan sonra burada benim borum öter, ben ne dersem o olur, ruhsatlarınızı benden alacaksınız” diye bir çıkışta bulunuyor. İnsanlara hiç okumadan bir şeyler imzalattırıyor ne imzaladıklarını bile bilmiyorlar. Sonrasında da zabıtalar buraya gelerek arkadaşları, minibüslerle Ruhsat Müdürlüğü'ne götürmüş ve bu meydan bizimdir bundan sonra ruhsatlarını bizden alacaksınız demiş.” dedi.

Evine ekmek parası götürmek için çalışan esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Tatar, “Yıllardır burada huzurlu bir şekilde emek üreterek evlerine ekmek götürmeye çalışan insanlarımızın bu şekilde rahatsız edilmeleri kabul edilebilir değildir. Onların hakları gasp edilmeden burada İBB'nin nasıl bir çözüm üreteceğini bilmek istiyoruz. İBB ve bu işle görevli arkadaşlar Beşiktaş Belediyesi ile görüşerek bu işe girişmiş olsalardı daha nazik davranmış olur ve buradaki esnafımızın yaşadığı tedirginlik giderilmiş olurdu.” dedi.