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Ortaköy’de eğlence mekanının kurşunlanmasında ‘intikam’ saldırısı iddiası

Ortaköy'de 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü kurşunlanması ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 

android-time 18:16 22 Mart 2018
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Ortaköy’de eğlence mekanının kurşunlanmasında ‘intikam’ saldırısı iddiası
Ortaköy'de 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü kurşunlanması ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 

23 Ocak’ta Beşiktaş Ortaköy’deki gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi rastgele ateş açtı. Gece kulübünde büyük paniğe neden olan saldırısı sırasında eğlence mekanında koruma olarak çalıştığı öğrenilen Erhan Kayatekin vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda iki kişi de ağır şekilde yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada olayın Şişli’de bir başka eğlence mekanın kurşunlamasına yönelik ‘intikam saldırısı’ olduğu tespit edildi.

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Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler yaptıkları soruşturmanın ardından saldırıyla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguya alınan 9 kişinin işlemleri devam ediyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:1722.03.2018
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