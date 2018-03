Ortaköy’de saldırıdan çete savaşı çıktı

İstanbul Ortaköy’de Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin amcasının oğlunun eğlence merkezine 2 ay önce silahlı saldırıdan "Çeteler Savaşı" çıktı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında çökertilen çetenin bir işadamını da para için Yalova’dan İstanbul’a kaçırarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi’nde bulunan Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi'nin amcasının oğluna ait olduğu iddia edilen eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu koruma olarak çalışan Erhan Kayatekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği güvenlik kameralarını inceleyemeye alırken, mekânın işletmecilerinin bilgisine basvurdu.

“ARAP CETESIYLE HUSUMET”

Yapılan araştırmalar sonucu Palalı Sabri'nin yerini işleten olarak gözüken amcaoğlu Ziver Ç. 21 Ocak günü Şişli'de bir gece kulübüne alınmaması üzerine çıkan silahlı kavgada, güvenlik görevlisi Gürhan E.’yi ayaklarından vurduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Şişli ve Beyoğlu civarında Özkan K.'nın liderliğini yaptığı Arap çetesi ile Ziver Ç. arasında husumet başladı. Olaydan 3 gün sonra ayağından vurulan çete üyesi Gürhan E. Atakan C. ile birlikte Palalı Sabri'nin mekanına silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda motosikleti kullananın Atakan C., arkada oturup silahı kullanan kişinin ise Gürhan E. olduğu belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olaya karıştıklarını belirlediği 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette sorguya alınırken, yapılan araştırmalar sonucu Arap çetesinin Eyüp'de 10 Şubat günü boş arazi de cesedi bulunan işadamı Yaşar Tekmanlı'yı infaz ettikleri ortaya çıktı.

İŞADAMINI KAÇIRIP İNFAZ ETTİLER

İddialara göre, Ahmet C. İle Selami C.b isimli iki kişi Yaşar Tekmanlı’dan alacakları olan 700 bin lirayı tahsil etmeleri için çeteden yardım istedi. Özkan K.,'nın talimatı ile Ortaköy saldırısında silah kullanan Gürhan E. ve Ümit A., Yalova'da yaşayan işadamı Yaşar Tekmanlı'yı arabayla alarak İstanbul'a getirdi. Eyüp'te boş araziye götürülen Tekmanlı, Ümit A. tarafından infaz edildi. Olayla ilgili Ahmet C. ve Selami C. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.