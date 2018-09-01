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Ortodoks dünyası İstanbul’da bir araya geldi

Ortodoks dünyasını bir araya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis toplantısı Beyoğlu'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un başkanlığında düzenlenen toplantıya Ortodoks kilisesine, dünya genelinde bağlı çok sayıda din adamı katıldı.

android-time 20:52 1 Eylül 2018
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Ortodoks dünyasını bir araya getiren ve 3 yılda bir düzenlenen Synaxis toplantısı Beyoğlu'nda bulunan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un başkanlığında düzenlenen toplantıya Ortodoks kilisesine, dünya genelinde bağlı çok sayıda din adamı katıldı.

Ortodoks Kiliselerine bağlı patrik ve din adamlarının 3 yılda bir araya gelerek, Ortodoks dünyasının sorunlarını tartıştığı Synaxis toplantısı bu yıl İstanbul’da düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Beyoğlu’nda bulunan Aya Triada  Rum Ortodoks Kilise’sinde düzenlenen toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen patrikler ve patrik vekilleri ile din adamları katıldı. Fener Rum Patriği  Bartholomeos’un önderliğinde düzenlenen toplantının başında dua ve ilahiler okundu.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

UKRAYNA’DA 3’E AYRILAN ORTODOKS KİLİSELERİ TARTIŞILDI

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Öte yandan Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill, dün İstanbul Fener Rum Kilisesi’ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartolomeo ile görüşmüştü.

ortodoks-dha

Fotoğraf: DHA

Görüşmede, Ukrayna’da 3’e ayrılan Ortodoks kiliselerinin yeniden birleştirilmesi konuşulmuştu. Bugün yapılan Synaxis toplantısında da Ukrayna’da 3’e ayrılan kiliselerin durumunun gündemde olduğu öğrenildi. DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Son güncelleme: android-time 21:1101.09.2018
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