Osman Cayak, CHP’den Kumru Belediye Başkan aday adayı oldu

Ordu’nun Kumru ilçesine yaptığı sosyal yardımlarla tanınan Osman Cayak, CHP’den Kumru Belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

İstanbul Fatsalılar Dernek Başkanı Osman Cayak, 2019 Mart Mahalli seçimlerinde memleketi Kumru'dan belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Başvuru dilekçesini CHP Kumru İlçe Başkanı Cevat Köstek'e sunan Cayak, başvurusu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, senelerdir Kumru ve Kumrulu'nun adı geçtiği her yerde vardım ve olacağını söyleyen Osman Cayak, “Memleketim Kumru'ya hizmet için, projelerimle birlikte aday adaylığımı açıklıyorum” dedi.

“SEN BEN YOK, BİZ VARIZ”

Bunun bir hizmet yarışı olduğunu kaydeden Cayak, şöyle konuştu; Kumru halkı beni yakından tanımaktadır. Ben Kumru'nun bir evladı olarak bugüne kadar duyulmamış projelerle inşallah Kumru'ya hizmet edeceğim. Kumru'yu çok daha modern, çok daha gelişmiş ve ekonomik olarak çok daha iyi konuma getirmek için var gücümüzle çalışacağız… Sen, ben yok, biz varız. Hep birlikte Kumru'ya hizmet edeceğiz.” dedi.