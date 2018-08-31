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Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı

android-time 16:47 31 Ağustos 2018
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Danıştay davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken, Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara’da 17 Mayıs 2006’da, Danıştay 2’nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

a İlgili Haber Son dakika... Danıştay saldırısında 12 yıl sonra karar Danıştay saldırısı davasında yargılanan ve saldırıyı gerçekleştiren Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası verildi. Davanın diğer sanıkları Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu ise, 39 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son güncelleme: android-time 17:0831.08.2018
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