Osmaniye kırsalında 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında yapılan operasyonda 6 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Teröristlerin üzerinde 5 adet ABD yapımı otomatik M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. PKK terör örgütü üst düzey komutanlarına bu silahları veriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi; “Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında,hava destekli yapılan operasyonda, 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. İl J.K.lığınca yapılan T/A faaliyetinde,

5 M-16 http://P.Tf .,

1 AK-74 http://P.Tf .,

1 RPG-7,

7 El Bombası ,

3 EYP ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.” Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında,hava destekli yapılan operasyonda, 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. İl J.K.lığınca yapılan T/A faaliyetinde,

5 M-16 https://t.co/5bJO6RltCK.,

1 AK-74 https://t.co/5bJO6RltCK.,

1 RPG-7,

7 El Bombası ,

3 EYP ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. pic.twitter.com/82x0Q1Qzb6 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 2 Nisan 2018