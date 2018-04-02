Osmaniye kırsalında 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
“Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında,hava destekli yapılan operasyonda, 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. İl J.K.lığınca yapılan T/A faaliyetinde,
5 M-16 http://P.Tf .,
1 AK-74 http://P.Tf .,
1 RPG-7,
7 El Bombası ,
3 EYP ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.”
Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında,hava destekli yapılan operasyonda, 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. İl J.K.lığınca yapılan T/A faaliyetinde,
5 M-16 https://t.co/5bJO6RltCK.,
1 AK-74 https://t.co/5bJO6RltCK.,
1 RPG-7,
7 El Bombası ,
3 EYP ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. pic.twitter.com/82x0Q1Qzb6
— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 2 Nisan 2018