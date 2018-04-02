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Osmaniye kırsalında 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında yapılan operasyonda 6 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Teröristlerin üzerinde 5 adet ABD yapımı otomatik M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. PKK terör örgütü üst düzey komutanlarına bu silahları veriyor.

android-time 12:54 2 Nisan 2018
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Osmaniye kırsalında 6 PKK’lı terörist öldürüldü
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında yapılan operasyonda 6 PKK'lı öldürüldüğü bildirildi. Teröristlerin üzerinde 5 adet ABD yapımı otomatik M-16 piyade tüfeği ele geçirildi. PKK terör örgütü üst düzey komutanlarına bu silahları veriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Osmaniye Kırıklı köyü kırsalında,hava destekli yapılan operasyonda, 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi. İl J.K.lığınca yapılan T/A faaliyetinde,
5 M-16 http://P.Tf .,
1 AK-74 http://P.Tf .,
1 RPG-7,
7 El Bombası ,
3 EYP ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.”

Son güncelleme: android-time 13:0302.04.2018
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