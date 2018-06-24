İl İl seçim sonuçları: Osmaniye seçim sonuçları belli oldu! (Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili)

Ülkemizde 24 Haziran Pazar günü gerçekleşen 2018 cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekilleri seçimleri az önce tamamlandı. İnternete giren seçmenlerin aklında ise en büyük soru seçim sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Osmaniye seçim sonuçları belli oldu. İşte resmi olmayan rakamlara göre Osmaniye ve il il cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları...

Osmaniye’de hangi parti ne kadar oy aldı? sorusunu internette aranırken, ülkemizin kaderini belirleyecek olarak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili oy verme işlemi tamamlandı. Demokratik bir yolla sandığı oy kullanmak için giden vatandaşlar şu sıralar seçim sonuçları ne oldu ve seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorularını arıyor. Türkiye’nin kaderinde önemli bir dönüm noktası olan 24 Haziran 2018 seçim sonuçları belli oldu. Peki Osmaniye’de hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte il il sonuçlar… OSMANİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI OSMANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanlığı 2018 seçimi oy oranları - Adayların anlık oy oranları (CANLI)