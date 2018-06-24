İl İl seçim sonuçları: Osmaniye seçim sonuçları belli oldu! (Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili)

Osmaniye’de hangi parti ne kadar oy aldı? sorusunu internette aranırken, ülkemizin kaderini belirleyecek olarak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili oy verme işlemi tamamlandı. Demokratik bir yolla sandığı oy kullanmak için giden vatandaşlar şu sıralar seçim sonuçları ne oldu ve seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorularını arıyor. Türkiye’nin kaderinde önemli bir dönüm noktası olan 24 Haziran 2018 seçim sonuçları belli oldu. Peki Osmaniye’de hangi parti yüzde kaç oy aldı? İşte il il sonuçlar…
OSMANİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI