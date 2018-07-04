Osmaniye Ticaret Odası’na silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) düzenlenen silahlı saldırıda Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. Saldırının ardından zanlı S.K. ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Olayın araştırılması için 3 savcı görevlendirildi.

Dün öğlen saatlerinde Osmaniye TSO binasına gelen S.K, Başkan Devrim Murat Aksoy’a makamında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda Aksoy ve odada bulunan Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaralandı. MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un ağabeyi olan Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy ise, Osmaniye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

“Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi”

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi. Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: “Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3

Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO’nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor.”

Gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Polis, olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

Zanlı daha önce bir saldırı ile ilgili de tutuklanıp berat etmiş

Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.K’nin, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yakın koruması Savaş Çapar’ın evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanıp daha sonra hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu OSmaniye’de

TSO’da yaşanan silahlı saldırının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Osmaniye’ye geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Yalçın ve Arslan, saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Çıkışta açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, “Gerek odamızda olması, gerek oda yönetim kurulu başkan yardımcımız Hasan Bey’in rahmetli olması, gerek başkanımızın yaralanması ayrıca bizi üzen bir faktör oldu. Hem taziyede bulunmak hem bilgi almak için Sayın Valimizi ziyaret ettik. Buradan sonra hastamızı ziyaret edeceğiz. Daha sona taziye evine geçerek, taziyelerimizi bildireceğiz. Osmaniye’nin böyle bir olayla anılması iyi bir şey değil.” diye konuştu.