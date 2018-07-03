Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Osmaniye Ticaret Odası’na silahlı saldırı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

android-time 13:27 3 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy’a makamında silahlı saldırıda bulundu.Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

‘OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ’

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: “Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO’nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor.”

20180703_2_31258211_35288041_web

17  Mayıs’ta yapılan seçimde 32 delegenin 18’inin oyunu alan Devrim Murat Aksoy, başkan olmuştu.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İHA

Son güncelleme: android-time 15:2103.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar