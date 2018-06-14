Osmaniye’de bayram namazı saatleri: İl il ve Osmaniye’de Ramazan Bayramı namazı saati kaçta?

Bayram sabahlarının değişmez parçası bayram namazının saatleri merakla araştırılıyor. Osmaniye’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Osmaniye’nin önemli camileri ve Osmaniye bayram namazı saati haberimizde yer almakta… İşte detaylar.
OSMANİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Güneyde yer alan şehirlerimizden olan Osmaniye'de vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 05:58'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.
OSMANİYE'NİN ÖNEMLİ CAMİLERİ
AHİ EVRAN CAMİİ
AKŞEMSETTİN CAMİİ
ALİBEYLİ CAMİİ
ALİBUKAN YEŞİL CAMİİ
ARİFİYE CAMİİ
BAŞDOĞANLAR CAMİİ
BEDRİ ZAMAN CAMİİ
BÜLBÜL CAMİİ
ÇALIK YAPI ENDAM SİTESİ MESCİDİ
CİHAN CAMİİ
CUMHURİYET CAMİİ
ENVARUL HAMİD CAMİİ
EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ
FAHRİ ŞEN CAMİİ
FATİH CAMİİ
FETİH CAMİİ
FİDANLIK CAMİİ
GEBELİ CAMİİ
GONCA CAMİİ
GÜL CAMİİ
GÜVEN CAMİİ
GÜVENÇ CAMİİ
HACI OSMAN CAMİİ
HACI OSMANLI CAMİİ
HALİTPAŞA CAMİİ
HARAZ NUR CAMİİ
HASTANE CAMİİ
HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA CAMİİ
HAZRETİ ÖMER CAMİİ
HİCRET CAMİİ
HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ
İHLAS CAMİİ
İMAM HATİP TATBİKAT CAMİİ
İMAM-I AZAM CAMİİ
İMAM-I GAZALİ CAMİİ
KARABOYUNLU MAH. YENİ CAMİİ
KARAÇAY MAHALLESİ YEŞİL CAMİİ
KAZIM KARABEKİR CAMİİ
KURTULUŞ CAMİİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
MEHMET AKİF CAMİİ
MEVLANA CAMİİ
MİMAR SİNAN CAMİİ
NUR'U OSMANİYE CAMİİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE CAMİİ
OSMAN TÜRKOĞLU CAMİİ
RAUFBEY MAHALLESİ YENİ CAMİİ
REŞADİYE CAMİİ
RIDVAN CAMİİ
RIZAPAŞA CAMİİ
SALİH BAHÇELİ CAMİİ
SANAYİ ÇARŞI CAMİİ
SANCAKLI CAMİİ
SEBZE HALİ CAMİİ
ŞEKERLİ CAMİİ
SELAHATTİN EYYUBİ CAMİİ
SELİMİYE CAMİİ
ŞEYHLER CAMİİ
ŞİRİNEVLER CAMİİ
SOMUNCUBABA CAMİİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ
SULTANHAMİT CAMİİ
SUNAR NURİ ÇOMU CAMİİ
TOKİ CAMİİ
UĞUR CAMİİ
ÜMMİYE CAMİİ
ÜNAL CAMİİ
VEYSEL KARANİ CAMİİ
YAVERPAŞA CAMİİ
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
YEDİMART MİRAÇ CAMİİ
YENİ MAHALLE CAMİİ
YEŞİLYURT CAMİİ
YILDIZ CAMİİ
YUNUS EMRE CAMİİ
ZAFER CAMİİ
ZİYABEY CAMİİ
ZORKUN YOLU CAMİİ