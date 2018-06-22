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Osmaniye’de portiften düşen 2 işçi hayatını kaybetti

 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan 2 işçi çıktıkları portiften dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

android-time 20:54 22 Haziran 2018
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Osmaniye’de portiften düşen 2 işçi hayatını kaybetti
 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan 2 işçi çıktıkları portiften dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye OSB'de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45) fabrikanın dış cephesinde tadilat yapmak için bir portifle yukarıya kaldırıldılar. Emniyet kemeri olmayan iki işçinin iddiaya göre esen rüzgar sonucu portifin dengesini kaybederek sallanması sonucu aşağı düştüler.

 

Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen portiften düşen Hüseyin Kaya ve Mustafa Çimen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Son güncelleme: android-time 21:3522.06.2018
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