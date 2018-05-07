Osmaniye’de ‘Yan bakma’ kavgasında bıçakla yaralanan asker hayatını kaybetti

Osmaniye'de görev yerine dönmek için dolmuş bekleyen Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk (21), bıçaklı saldırıya uğradı. 'Yan bakma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Jandarma Er Öztürk yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu’nda vatani görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk, sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada yoldan geçen aynı yaştaki Veli Can A. ile aralarında çıkan tartışma sonrasında bıçaklanan Öztürk, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Jandarma Er Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli Veli Can A.´yı yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın ‘Yan bakma’ yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA