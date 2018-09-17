Osmanlı okulu açıldı!

Antalya’da özel bir eğitim kurumu, Osmanlı Devleti'nde çocukların okula başladığı günü tasvir eden etkinlik gerçekleştirdi. Birinci sınıf öğrencileri, mehteran eşliğinde yaptığı geçişle ve dualarla okula başladı. Açılışa AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı.

Muratpaşa ilçesinde ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren kurumun bahçesinde 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Osmanlı Devleti'nde çocukların okula başladığı günün şölene çevrildiği “Amin Alayı” etkinliğinin tasvir edildiği etkinlikte, birinci sınıf öğrencileri mehteran takımının gösterisiyle elinde Türk bayrağıyla geçiş yaptı. İl Müftüsü Osman Artan çocuklara dua ettirdi. Bir öğretmenin yaptırdığı öğrenci duasının ardından çocuklar sınıflarına girdi.