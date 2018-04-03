Osmanlı padişahları kimlerdir? İşte 36 Osmanlı padişahı…

Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nu bu günlere taşıyan Osmanlı padişahları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu 36 padişahı ile 6 yüzyıl var oldu. İşte Osmanlı padişahları listesi...

Osmanlı İmparatorluğu’nu var olduğu dönem boyunca 36 padişah yönetmiştir. Fatih’ten, Kanuni’ye Osman Gazi’den Selim’e bir çok başarılı padişahın yönetimi ile 6 yüzyıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahı…

OSMANLI PADİŞAHLARI LİSTESİ

Kuruluş devri

1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl

2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl

3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl

4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl

Fetret devri, (1402-1413). Yıldırım’ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli'de 3 yıl 6 ay hükmetti. Mustafa Çelebi

5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.

6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

Yükselme devri

7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.



8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.

9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.

10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.



Duraklama devri

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.

12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.

13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.

14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.

15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet’in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.

16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Öldürülen ilk padişah.

17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet’in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.

18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet’in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.

22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Gerileme devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.

23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa

25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa

26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet

27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet

28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kuruluşu

29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit

30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.

1839 Tanzimat Fermanı

31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut

32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut

33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.

34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,

35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış

36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.