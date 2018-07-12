2018 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı | KPSS sınav giriş belgesi dökümü sayfası

Kamu personeli olmak isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek hayallerini gerçekleştiriyor. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı. TC kimlik numarası ve şifre ile hangi okulda sınava gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

Memur olmak isteyen adayların 22 Temmuz tarihinde gireceği KPSS için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM’nin internet sitesine girerek hangi okulda sınava gireceğini öğreniyor. Adaylar ayrıca sınav giriş belgesini de edinebiliyor. Haberimizden ÖYM AİS ekranına erişebilir KPSS sınav giriş yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

2018 KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 22 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve aynı gün uygulanacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri kaydedildi. Duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına da dikkat çekildi.