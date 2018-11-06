KPPS önlisans soru ve cevapları geldi mi? Zor geçen sınav merakı arttırdı, ÖSYM, sonuç tarihini duyurdu!

KPSS önlisans sınavından çıkanlar soru ve cevapları merak ediyorlar. Hafta sonu yapılan sınavda 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçları için tarih verdi ancak soru ve cevaplar için net bir tarih yok. Ayrıca tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak

KPSS önlisans sınavı gerçekleşti. KPSS sonuçları açıklanmadan önce puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’den gelecek soru ve cevap anahtarı açıklaması bekliyor. KPSS önlisans sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı hakkında gün verilmese de sonuçlar için tarih belli.

KPSS LİSE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

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B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.