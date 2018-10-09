KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

Memur olmanın ilk şartı olan KPSS gerçekleşti. Sınav giren adaylar puanlarını hesaplamak için KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevaplarını bekliyor. Adaylar KPSS sonuçlarından önce puanını öğrenmek için soru ve cevap anahtarına ihtiyaç duyuyor.

KPSS’de yerini alan ve sınavını başarılı bir şekilde bitiren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nın 2018 KPSS ortaöğretim sorularını ve cevaplarını bekliyor. KPSS soru ve cevaplarını ÖSYM henüz yayımlamadı fakat sınav sonuç tarihini duyurdu. KPSS sonuçları 8 Kasım 2018’de açıklanacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

7 Ekim KPSS soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.