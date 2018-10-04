YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, YDS sonuçlarını resmi sitesi üzerinden açıkladı. Öğrenciler YDS sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte adaylar tarafından çok merak edilen Yabancı Dil Sınavı sonbahar dönemi sonuçlarını sorgulama sistemi, sınava dair detaylar ve merak edilenler...

YDS sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler için büyük gün geldi ve sonuçlar açıklandı. YDS sonuçlarını kontrol etmek isteyen binlerce öğrenci sınav sonucunda bekledikleri puanı alıp alamadıklarını sorgulamak için ÖSYM'nin sonuç sistemine giriş yapmaya başladı.

ÖSYM YDS sonuçlarıanı, “09 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2018 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.” şeklinde duyurdu.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Beklenen sınavın sonuçları açıklandı, öğrenciler YDS sınavı sonuçlarına kavuştu. YDS’de sonuç günü geldi ve Yabancı Dil Sınavı’na giren adaylar sonuçlarını kontrol etmeye başladı. YDS sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz veya https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

YDS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2018-YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklandı pic.twitter.com/SjdVUi20uQ — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 4 Ekim 2018

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.