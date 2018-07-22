ÖSYM tarih verdi! KPSS sorular ve cevaplar yayınlandı mı? KPSS 2018 ne zaman açıklanacak?

Bir milyonun üzerinde aday memur olabilmek için KPSS'de yarıştı. ÖSYM, KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını internet adresi üzerinden duyurdu. Sonuç tarihinin beklemeden puanını öğrenmek isteyenler ise sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak merak ediyor. 2018 KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmış değil.

Ülke çapında her şehirden memur adayı KPSS’nin ilk oturumunda ter döktü. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday sonuçlardan önce puanını hesaplamak için soruların ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. KPSS soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı fakat zor ve karışık soruların cevapları internet üzerinde tartışılıyor. İşte sonuçlar açıklanmadan önce konuşulan bazı KPSS sorularının cevapları…

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY TER DÖKTÜ

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı’na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

İŞTE 2018 KPSS’DEN BAZI SORULAR

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