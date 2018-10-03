ÖSYM tarih verdi! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YDS sonuç tarihini sınav takvimi ile duyurdu. Öğrenciler heyecan içinde YDS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Yabancı Dil Sınavı'na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden yayımlanacak.

YDS sınavı 9 Eylül’de gerçekleşti. ÖSYM sınav sonuçlarını 4 Ekim açıklayacağını duyurdu. Adaylar YDS sonuçlarını yarın yani 4 Ekim’de ÖSYM AİS ekranından sorgulayabilecek. Peki YDS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM resmi internet sietesinden yapılan açıklamaya göre YDS sonuçları 4 Ekim 2018’de açıklanacak. ÖSYM sınav sonuçlarını saat kaçta açıklayacağını ise henüz duyurmadı. ÖSYM tarafından yapılan sınavların sonuçlarının son zamanlarda saat 00:01’de açıklanması dikkat çekiyor. YDS sonuçlarının da 00:01’de açıklanma ihtimali var.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.