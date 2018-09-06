ÖSYM yeni başkanı Halis Aygün kimdir? İşte Prof. Dr. Halis Aygün hakkında merak edilenler…

ÖSYM yeni başkanı Halis Aygün oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı. Peki Halis Aygün kimdir?

ÖSYM Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni Başkan Prof. Dr. Halis Aygün oldu. İşte Halis Aygün hakkında merak edilenler… HALİS AYGÜN KİMDİR? Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997’de London City University’de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi’nde 1998’de yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.