Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otel çalışanları fark etti!

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

android-time 21:42 20 Eylül 2018
Haberler Gündem
Otel çalışanları fark etti!
Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi’ndeki otelde meydana geldi. Tatil için Bodrum’a gelen Fransız turist Guy Jan’ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel çalışanları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Fransız turistin kaldığı odaya girince Jan’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Jan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İLGİLİ HABERKaza yapan araçtan bıçaklanmış ceset çıktıKaza yapan araçtan bıçaklanmış ceset çıktı

Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar