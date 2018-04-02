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Otizm Farkındalık Günü’nde İstanbul’da mavi ışıklar yandı

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.

android-time 22:23 2 Nisan 2018
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Otizm Farkındalık Günü’nde İstanbul’da mavi ışıklar yandı
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebiyle bu akşam İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere birçok yer mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan’ın “Otizm Farkındalık Günü” ilan edilmesi nedeniyle “Otizme Mavi Işık Yak” etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

 

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Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Foto: İHA

Foto: İHA

Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye’de de gerçekleştirildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00’den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Son güncelleme: android-time 22:3402.04.2018
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