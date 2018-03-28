Oto hırsızları polisi ezmeye çalıştı

İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen polis memurunun üzerine aracı sürdü. İki araç arasında sıkışan polis memuru bacağından yaralanırken, olayın ardından kaçan iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 13 Şubat’ta Bağcılar’da meydana geldi.

İddialara göre, araçları çalınan vatandaşların ihbarı üzerine İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Takiplerini sürdüren ekipler, şüphelilerin Maltepe’den çaldıkları bir araçla Bağcılar’da seyir halinde olduğunu belirledi. Ekiplerin şüphelileri sıkıştırdığı esnada şüpheliler aracı polis memuru Mehmet B.’nin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan polis memuru iki araç arasında sıkışarak diz kapağı parçalandı. Ekipleri arkadaşları meslektaşlarını kurtarmaya çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede bir aydır tedavi gördüğü öğrenilirken, polis şüphelilerin peşine düştü. Yapılan takipler sonucu adresleri belirlenen şüpheli Onur O. (20) ve F.T. (17) gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin çeşitli ilçelerden 6 araç çaldığı ve çalıntı araçlarla evlerden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda ise evlerden çalınan 4 tabanca, sahte plakalar ve çalıntı saatler ele geçirildi.

Onur O. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorguya alınırken, F.T. ise Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi.

Haklarında çok sayıda suçtan yakalama emri ve suç kayıtları bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.