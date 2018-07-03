Oto tamircileri oto hırsızı oldu

İstanbul Üsküdar ve Pendik’te çalıntı araçları parçalayarak satmaya çalışan oto tamircisi iki şüpheli ilk olaylarında suçüstü yakalanırken, parçalanan 3 araca ise el konuldu.

İstanbul Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Üsküdar ve Pendik’te geçtiğimiz ay çalınan iki aracı bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler araçların Kartal’a götürüldüğünü belirledi. Alan çalışması yapan ekipler, bir tamirhanenin gece boyunca çalıştığını ve vatandaşların da çıkan seslerden rahatsız olduğunu belirleyerek takibe başlattı.



Yapılan takiplerin ardından tamirhaneye düzenlenen baskında oto tamircisi Kamil Y. (38) ve Sedat M.’yi (37) suçüstü yakalanırken, motorları sökülerek parçalanan 3 araç ele geçirildi. Yapılan incelemelerde araçlardan araçlardan birinin 4 Haziran 2018 tarihinde çalınan aracın Sabri G.’ye (36) diğerinin Pendik'te 6 Haziran 2018 Günü çalınan Erkan K.’ya (41) ait olduğu belirlendi.



İlk suçları olduğu belirlenen oto tamircileri adliyeye sevk edilirken, araçların ise sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.