Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bariyerlere ok gibi saplandı! Aynı aileden 3 kişiye mezar oldu

İstanbul İzmir otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

android-time 21:39 19 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Bariyerlere ok gibi saplandı! Aynı aileden 3 kişiye mezar oldu
İstanbul İzmir otobanı Yalova Altınova ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolunda Bursa’dan İstanbul istikametine seyreden Serkan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Kazada sürücü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Erdoğan (1) Utku Erdoğan (7) ve Müyesser Erdoğan (37) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

resimid_5790121

Hastanede tedavi altına alınan Umut ile Utku Erdoğan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Müyesser Erdoğan’ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Polis, jandarma ve savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

resimid_5790120
Son güncelleme: android-time 21:4319.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar