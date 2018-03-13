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Otobanda feci kaza! 2 kişi yanarak öldü

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.

android-time 12:47 13 Mart 2018
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Otobanda feci kaza! 2 kişi yanarak öldü
Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bursa-İstanbul otobanında, Kılıç kavşağı yakınlarında 2. viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şerinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) 3 yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otobanda trafik tek şeritten sağlanıyor.

BURSA (İHA)

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