Otobüs dehşetinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Üsküdar’da, halk otobüsünün durağa dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından otobüs şoförü ilk kez hakim karşısına çıktı. Ailelerini kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen sanık Selim Karakaya, fren sisteminin çalışmadığını iddia etti. Olayda babasını kaybeden müştekinin “cezalandırılsın, hiç çıkmasın” sözleri üzerine mahkeme başkanı, “Bu trafik kazası, kimse böyle olmasını istemez. Suçu varsa kanunlara göre cezasını alır” dedi.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde, 1 Şubat 2018 tarihinde iddiaya göre, 13 hat numaralı Kadıköy-Ataşehir seferini yapan özel halk otobüsü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağına yaklaştığı sırada şoför Selim Karakaya'nın aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı. Otobüsün altında kalan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti. Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım ise yaralandı. Otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Selim Karakaya ile müştekiler, hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Olay günü birinci seferini tamamlayıp, ikinci sefer için Kadıköy'den kalkış yaptığını anlatan sanık Selim Karakaya savunmasında, “İlk iki durakta problem yoktu. Üçüncü durak olan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağına geldiğimde araç yavaş seyrediyordu. Durakta duran iki belediye otobüsü vardı. Yolcu alıyordu. Ben de belediye otobüsünün arkasına yanaşmak istedim. Araç birden hızlandı. Retarder diye bir el feneri var. Aracı şanzımandan kilitliyor. Sistem görevini yapmadı. Ayak freni de çalışmadı. Öndeki araca çarpmamak için aracı sağa kırdım. İki elim direksiyonda, ayağım ise frendeydi. Ne kadar mücadele etsem de durduramadım. Duraktaki insanların arasına daldım. Daha sonra sistem devreye girdi. Herhangi kastım, kusurum, kabahatim yoktur. Beraatımı istiyorum. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Baykal Kazancıoğlu, savcılığın düzenlediği bilirkişi raporunda teknik arızanın incelenmediği, sadece mevcut olayın değerlendirildiğini belirterek, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

‘EMNİYET KEMERİ ZORUNLULUĞU VAR MI' DİYE SORDU

Cumhuriyet savcısının halk otobüsü şoförlerinin araç kullanırken emniyet kemeri takmasının zorunlu olup olmadığı sorusu üzerine sanık Selim Karakaya, “bildiğim kadarıyla zorunda değil” şeklinde yanıt verdi.

‘HİÇ ÇIKMASIN' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan'ın kızı müşteki Yıldız Kocabey, “Cezalandırılmasını istiyorum. Hatta hiç çıkmasın” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı “Öyle deme, bu trafik kazası. Kimse böyle olmasını istemez. Suçu varsa kanunlara göre cezasını alır” ifadelerini kullandı. Kazada yaralanan mağdur müşteki Hatice Yıldırım ise “Durağı ikiye katladı. Araç hızlıydı. Bilerek yapmamıştır ama tedbirsizdi. Camlar dolu gibi kafamıza yağdı” dedi.

‘SUÇU YOKSA TUTUKLU KALMASI HARAMDIR'

Dosyayı bilirkişi heyetine göndereceklerini anlatan mahkeme başkanı, “Suçu yoksa tutuklu kalması haramdır, üzerimize vebaldir” dedi. Mahkeme heyeti, araç üzerinde teknik üniversiteden seçilecek makine mühendisi, otomotiv mühendisi ve yazılım mühendisinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti ile otobüs üzerine keşif yapılmasına ve karar kesinleşinceye kadar devrinin engellenmesi amacıyla hat üzerine devir yasağı konulmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.