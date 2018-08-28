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Otobüs şoförünün yardım ederken darp edildiği iddiası

Manisa'da otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek isteyen halk otobüsü şoförü, çanta sahibi kadın tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

android-time 19:27 28 Ağustos 2018
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Manisa'da otobüste unutulan çantayı sahibine teslim etmek isteyen halk otobüsü şoförü, çanta sahibi kadın tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametine sefer yapan Serhat Gürkan’ın
kullandığı 45 D 0151 plakalı halk otobüsü, gece saat 21.15 sularında son durağa geldiğinde yolcularını indirerek seferine devam etti. Otobüse yeni binen bir yolcu, çanta unutulduğunu fark ederek durumu otobüs şoförüne bildirdi.

MANİSA'DA HALK OTOBÜSÜNDE ÇANTASINI UNUTAN GENÇ KADIN, ÇANTASINI GERİ GETİREN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ. KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DE TEKMELEYEN KADIN YOLCU, DİĞER YOLCULARIN ARAYA GİRMESİYLE GÜÇLÜKLE OTOBÜSTEN İNDİRİLİRKEN, OLAY SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. FOTO:İHA

MANİSA’DA HALK OTOBÜSÜNDE ÇANTASINI UNUTAN GENÇ KADIN, ÇANTASINI GERİ GETİREN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ. KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DE TEKMELEYEN KADIN YOLCU, DİĞER YOLCULARIN ARAYA GİRMESİYLE GÜÇLÜKLE OTOBÜSTEN İNDİRİLİRKEN, OLAY SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geri dönen ve unutulan çantayı teslim etmek isteyen şoför Gürkan, burada bekleyen çanta sahibi kadın İ.B
tarafından çantasını çaldığı gerekçesiyle darp edildi. Elindeki cam şişeyle otobüse binerek şoföre saldıran İ.B’nin kavgayı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisine de mukavemette bulundu. Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirilen kadın, otobüsten aşağıya indirildi.

ŞOFÖR KADIN YOLCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yardım etmek isterken hırsızlıkla suçlanarak darp edildiğini iddia eden otobüs şoförü Serhat Gürkan ise polis merkezine giderek kadın yolcu İ.B’den şikayetçi oldu. Serhat Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çantasını otobüste unutan bir kadına yardımcı olmak isterken haksız şekilde suçlandığını ifade etti.

Gürkan, “Benim niyetim, unutulmuş çantayı çok geç olmadan sahibine geri teslim etmekti ama şahıs olayı çok farklı yansıttı. Bu davranışı hak
etmedim. Bu nedenle polise giderek şikayetçi oldum” diye konuştu.

Öte yandan olay anı otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün kapısının açılmasıyla içeri giren kadının şoföre saldırdığı anlar yer aldı.

AA

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