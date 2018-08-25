Otobüsler haciz edildi yolcular otogarda kaldı

Adana’nın güçlü otobüs firmalarından olan ‘Lider Adana Seyahat'in otobüsleri firmanın borcu yüzünden icra yoluyla haciz edilince yolcular ortada kaldı.

ADANA(SÖZCÜ)

Adana Büyükşehir Belediyesi Otogar Müdürü Nihat Aksay'dan alınan bilgiye göre, merkezi Adana olan Lider Adana Seyahat firmasının ekonomik durumunun kötü olmasından dolayı

bütün otobüsleri icra yoluyla haciz edildi ve Adana'daki yediemin deposuna çekildi. Bu arada firma yetkilileri dışardan otobüs bulunsa da otobüslere konulacak mazot bulamadıklarını söylediler.

Kurban bayramı dolayısıyla çok önceden bilet almış olan vatandaşlar Lider Adana Seyahatin otobüslerinin çalışmaması dolayısıyla Adana Otogarında izdiham yarattılar. Yolcuların izdiham yaratmasından dolayı Adana'daki Otobüsçüler Odası Başkan Yardımcısı Ali Aygırcı ve diğer seyahat acentaları, “Olayın bizimle ilgisi yok. Bizim yolcularımız güvenlikli bir şekilde gidecekleri yere gidiyorlar. Bu duruma bizde çok üzüldük ama yapacak bir şey yok” dediler.