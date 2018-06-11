Şehirler arası yolcu otobüslerinde ‘sivil memur’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen talimatla trafik tedbirlerine yeni bir uygulama getirildi. Sivil kıyafet giyen trafik polisleri, iller arasında otobüs yolculuğu yaparak, şoförün kuralları uyup uymadığını denetliyor. Uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Aralarında; Antalya, Denizli, Burdur, Aydın ve Muğla'nın bulunduğu iller arasında il merkezi ve ilçelerden görevlendirilen trafik polisleri, sivil kıyafetle şehirler arası yolcu otobüslerine biniyor ve şoförün kurallara uyup uymadığını denetliyor.

Başlatılan uygulama kapsamında, Muğla Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru, Aydın-Milas arasında otobüs yolculuğu yaparak şoförü denetledi. Otobüs, Milas şehirler arası otobüs terminaline geldiğinde, ayağa kalkarak kendisini tanıtan polis memuru, hem yolcuları hem de otobüs şoförünü uyardı.

YOLCULARI DA UYARDI

Görevli polis memuru; “Değerli vatandaşlarımız Aydın'dan Milas'a kadar bu otobüste sizlerle birlikte yolculuk yaptım. Yolculuk boyunca otobüsü kullanan şoförümüzün kurallara uyup uymadığını dikkatle takip ettim ve kayda aldım. Ne yazık ki şoförümüz yol boyunca emniyet kemeri takmadı, sürekli cep telefonu ile konuştu. Birçok kurala da uymadı. Ancak sizlerde bu konuda şoföre hiçbir uyarıda bulunmadınız. Oysa bu kurallar sizlerin hayatını korumak için konulmuştur. Bir anlamda kendi hayatınız için yolculuk sırasında kurallara uymayan sürücüleri uyarmalısınız” diyerek önce yolcuları, sonra da kurallara uyması için otobüs şoförünü uyardı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Uygulama nedeniyle şaşkınlık yaşayan yolcular, daha sonra polis memuruna teşekkür ederken, Aydın-Milas arasında otobüsü kullanan ve kural ihlali yapan sürücüye, otobüs terminalinde hazır bekleyen resmi trafik ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. İHA