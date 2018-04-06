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Otomobil çarptığı elektrik direğinin altında kaldı: 3 yaralı

Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü. Keşan ilçesinde, çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

android-time 06:02 6 Nisan 2018
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Otomobil çarptığı elektrik direğinin altında kaldı: 3 yaralı
Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü. Keşan ilçesinde, çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi’nde meydana geldi. Evreşe Caddesi’nden, Atatürk Bulvarı yönüne giden Halil Can Çayır (20) yönetimindeki otomobil, Karayolları 13’üncü Şube Şefliği Keşan Bakımevi önüne geldiği sırada virajı alamayarak, yol kenarında bulunan ve akım geçmeyen elektrik direğine çarptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Elektrik direği otomobilin üzerine devrilirken, sürücü Çayır ile otomobilde bulunan arkadaşları Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Elektrik direğinin bir süre önce devre dışı bırakıldığı ve akım geçmediği bildirildi. Yol trafiğe kapanırken, devrilen direk Keşan Belediyesi ve TREDAŞ ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kesilerek, aracın üzerinden kaldırıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla başlattığı soruşturma sürüyor. DHA

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