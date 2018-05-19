Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

android-time 18:48 19 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Beşoluk mevkiinde sürücüsünün ismi bilinmeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen tomruk yüklü 27 BDF 20 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan 2 kişi de ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

 

Son güncelleme: android-time 19:0119.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar