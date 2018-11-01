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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5’i çocuk 10 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

android-time 23:17 1 Kasım 2018
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5’i çocuk 10 yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Söke- Milas yolunun Akbük kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimli öğrenilemeyen 34 RU 0111 plakalı otomobil ile 48 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Kazada 5’i çocuk 10 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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