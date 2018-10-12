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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

android-time 23:25 12 Ekim 2018
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Eskipazar Mermer Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Settaşı yönetimindeki 06 JJ 793 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Arife Kalay yönetimindeki 18 DK 957 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 10 kişi yaralandı.

FOTOĞRAFLAR:DHA

FOTOĞRAFLAR:DHA

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 23:5012.10.2018
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