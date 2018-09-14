Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Örüm (71) ve eşi Havvaana Örüm (73) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Konya-Ereğli karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Karapınar istikametine giden Yusuf Örüm idaresindeki 42 FDL 21 plakalı otomobil, iddiaya göre yol çalışması nedeniyle daralan karayolunda şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Ahmet Selim Işık (24) idaresindeki 42 BZP 69 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada her iki sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yasemin Eda Örüm (17), Havvana Örüm ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Örüm’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Havvaana Örüm de kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA