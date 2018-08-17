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Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa Yunusemre ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Selma Topçu (60) öldü, kızı Elif Topçu (30) ise ağır yaralandı. 

android-time 21:52 17 Ağustos 2018
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Manisa Yunusemre ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Selma Topçu (60) öldü, kızı Elif Topçu (30) ise ağır yaralandı. 

Kaza, 18.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Manisa’dan İzmir yönüne giden Murat Sinan yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından kaldırımda yürüyen anne Selma Topçu ve kızı Elif Topçu’ya da çarptıktan sonra hızını alamayarak park halindeki otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle anne ve kız yola savruldu.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı gören çevredekiler durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde anne Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Elif Topçu’yu ise ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Elif Topçu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sırasında otomobilin arka iki teker dingili koptu. Polis sürücü Murat Sinan’ı gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 22:3017.08.2018
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