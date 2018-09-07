Otomobil restorana daldı, üç kişi ölümden böyle kıl payı kurtuldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin restorana daldığı ve 3 kişinin şans eseri ölümden saniyeler içerisinde kurtulduğu kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazazedeler şoka girdi.

Karabağlar ilçesinin Eskiçamlık Bölgesi’nde kontrolden çıkan otomobil bir restorana daldı. Bu sırada masalarda oturanlar gürültüyü fark etti; ancak kafasını bile çeviremeden gelen araçla burun buruna geldi. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken 2 kişi ise oturdukları masayla birlikte metrelerce sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi adeta şoka girdi.

Ölümden kıl payı kurtuldukları anlarda kamerada

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde masaya oturan üç kişiye restoranda otururken saniyeler içerisinde araç çarpıyor. 2 kişi, çarpmanın etkisiyle metrelerce masalarla birlikte savruluyor; diğer kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüntülere yansıyor. Restoran kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yine masada oturan bir kişide can havliyle kaçarken yere düşüyor. Bu sırada ise çok sayıda vatandaşında kazazedelere yardım için koştukları anlarda kameralara yansıyor. Öte yandan ölümden dönen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR (İHA)