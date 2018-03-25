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Otomobil tren yoluna uçtu 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

android-time 21:38 25 Mart 2018
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Otomobil tren yoluna uçtu 3 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin Yüksek Hızlı Tren inşaatına uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer A. idaresindeki 58 AG 266 plakalı otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatının içine uçtu.

FOTO İHA

FOTO İHA

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Turan ve kızı Nisanur A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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