Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan yara bile almadan kurtuldu

Adana'da refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed (33), hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı. Sürücü ve kazanın ardından olay yerine gelen kardeşi polise mukavemetten gözaltına alındı.

android-time 08:35 3 Kasım 2018
Haberler Gündem
Adana'da refüjdeki bariyer ve ağaçlara çarpan otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed (33), hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı. Sürücü ve kazanın ardından olay yerine gelen kardeşi polise mukavemetten gözaltına alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Muhammed Muhammed yönetimindeki 31 ND 060 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı, refüjdeki bariyerlere ve ağaçlara çarptı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Muhammed ise yara almadan kurtuldu.

HURDAYA DONEN ARACTAN YARA ALMADAN CIKEN SURUCU MUHAMMED MUHAMMED (SOLDA) VE KARDESI, POLISE MUKAVEMET GOSTERINCI GOZALTINA ALINDI. FOTO: DHA

Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkan sürücü (solda)  ve kardeşi polise mukavemetten gözaltına alındı. Foto: DHA

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen trafik polislerinin yaptığı incelemede Muhammed’in, ehliyetinin bulunmadığı ve 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. İncelemeler sürerken, Muhammed’in kardeşi, kazayı haber alıp olay yerine geldi. Polise mukavemette bulunmaya çalışan Muhammed ve kardeşi, gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 08:5403.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar