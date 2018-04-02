Otomobiliyle park halindeki kamyonet çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Adana’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü park halindeki kamyonete çaparak ağır yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki Seyran Deniz direksiyon hakimiyetini yitirdi. Deniz aracının direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Deniz, polis ile çevredeki vatandaşlar yardımı sayesinde çıkarıldı. Daha sonra ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Deniz'in durumun ağır olduğu öğrenildi. İHA