Otopark parasıyla pazar yeri yaptılar!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark yapımı için topladığı paralarla kent meydanı ve kapalı pazar inşa etti. Hukuken yalnızca otopark yapımında kullanılması gereken paralar başka projelere aktarılarak, irili ufaklı otopark yapıldı.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark yönetmeliği kapsamında kent genelinde inşa edilen her inşaattan belli bir otopark bedeli alıyor. Söz konusu bu bedel, ilçe belediyeleri adına açılan ‘özel' otopark hesaplarına yatırılıyor. Yasa gereği bu para sadece otopark inşaatı için kullanılabiliyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi otopark ile entegre projeler yaparak kent meydanı ve kapalı pazar yeri gibi projeler için kaynak yaratıyor. Kocaeli'nin en büyük sorunlarından biri otopark iken belediyenin söz konusu otopark bedelini farklı projelere aktarması tepki topluyor.

80 MİLYONDAN FAZLA GELİR

Yol kenarı parklanmalarından alınan ücretler hariç Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında inşaatlardan topladığı otopark bedeli 9 milyon 825 bin 827 lira. Yıllık ortalama 7.5 milyon lira gelir elde edilen otopark bedellerinin 2005'ten bu yana toplamı 80 milyon liradan fazla.

İnşa edeceği projelere küçük otoparklar ekleyerek otopark hesabındaki paraları kullanan belediyenin bu tavrı vatandaşların tepkisine neden oldu.

OTOPARK EKLEYEREK…

Kocaeli’nde 2005 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 439'du. Bu rakam 2017'de 379 bin 932'ye ulaştı. Yaklaşık 180 bin yeni aracın satın alındığı kentimizde 2005-2017 yılları arasında yalnızca 2 bin 336 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2005 yılında otopark için toplanan paralarla Kandıra'da kültür merkezi inşa etti. Söz konusu kültür merkezine 70 araçlık bir otopark da entegre edildi. 2014 yılında ise İzmit'te Bekirpaşa Mahallesi'nde kapalı pazar yeri yapıldı. Bu pazara da 1.106 araç kapasiteli bir otopark eklendi.

OTOPARK PARASIYLA BAŞKA PROJELER YAPILDI

Büyükşehir 2014 yılında bu defa Karamürsel'de kent meydanı inşa etmeye başladı. Otopark ücretleriyle inşa edilen bu projeye de, 130 araç kapasiteli bir yeraltı otoparkı eklendi. Belediye benzer bir düzenlemeyi bu yıl da İzmit'te yaptı. İzmit'te yer alan eski valilik binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen kent meydanı yapımı, 357 araç kapasiteli bir yer altı otoparkı da projeye katılarak otopark bütçesinden karşılandı. Belediyenin otopark bedeliyle yaptığı son iş ise, İzmit Perşembe ve Cumartesi pazarları için kapalı Pazar alanı inşa etmek oldu. 17 milyon 867 bin liraya mal olan projeye 345 araçlı üst, 178 araçlı alt kat olmak üzere 2 katlı otopark da eklendi.