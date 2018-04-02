İstanbul Beykoz'da otostop çeken 20 yaşındaki kadını aracına alarak serasına götüren Muzaffer U. hayatının şokunu yaşadı.

Seraya gittikten sonra kadının attığı konuma gelen iki şüpheli Muzaffer U.'yu bağladıktan sonra 20 bin lirasını gasp etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan biri kadın 3 şüphelinin daha önceden bir vatandaşı da sosyal medyadan kandırarak gasp ettikleri ortaya çıktı.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay, 27 Mart Günü saat 11.00 sıralarında Beykoz'da yaşandı.

İddialara göre, Muzaffer U. Beykoz'daki ormanlık alan yolunda seyir halinde ilerliyordu. Yol kenarında otostop çeken 20 yaşındaki Gamze B.'yi gören Muzaffer U. aracına aldıktan sonra kadının isteği üzerine Riva'da bulunan serasına gitti.

ELLERİNİ AYAKLARINI BAĞLADILAR

Bir süre sonra seraya gelen silahlı iki kişi Muzaffer U.'yu bağlayarak etkisiz hale getirdi. Ardından Muzaffer U.'nun bankamatik kartını alan şüpheliler, ATM'lerden yaklaşık 20 bin lira çektikten sonra geri döndü. İçini boşalttıkları kartları Muzaffer U.'ya veren şüpheliler Gamze B.'yi de alarak seradan uzaklaştı. Yaşadığı şoku atlatan çaresiz adam kendi imkanlarıyla ellerini çözdükten sonra hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında para çekilen ATM'lerden ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kullandıkları aracı belirledi. Kiralık olduğu anlaşılan aracı takibe alan ekipler şüphelilerin Çekmeköy'de olduğunu tespit ederek harekete geçti. Seyir halinde olan aracın önünü kesen ekipler 28 Mart Günü şüpheli Tayfun S. (21), E.K. (17) ve Gamze B.'yi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN DA BiRiNi GASP ETMİŞLER

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerden Gamze B.'nin konum atarak arkadaşı olan iki şüpheliyi çağırdığı belirlendi. Yapılan sorgulamalarda Gamze B.'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin evine gittikten sonra çağırdığı arkadaşlarıyla gasp olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.