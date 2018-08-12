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Otoyol yapımında elektrik akımına kapılarak can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan 22 yaşındaki makine operatörü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Uğur ENÇ
android-time 12:11 12 Ağustos 2018
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Otoyol yapımında elektrik akımına kapılarak can verdi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çalışan 22 yaşındaki makine operatörü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde önceki gün bir iş kazası meydana geldi. Kocaeli'de, Cengiz İnşaat tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında makine operatörü olarak çalışan Bekir Taştan, Jumbo adı verilen makineyi kullanırken kaçak akıma kapıldı. 22 yaşındaki Taştan olay sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı firmada çalışan bir başka işçi de geçtiğimiz aylarda tünel kazma makinesine kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

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