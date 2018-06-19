Oy kullanmadan önce bu haberi okuyun!

Türkiye, pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin heyecanını yaşıyor. 24 Haziran günü yapılacak seçimlere günler kala, vatandaşların oy kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini 4 yıldır seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar yapan Oy ve Ötesi ile konuştuk.

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk, 81 ilin hepsinde müşahid görevlendirmeyi hedeflediklerini belirtirken, vatandaşların sadece oy kullanarak değil oy kullandıkları sandıklarda aktif görevler üstlenerek de demokrasiye katkıda bulunmaları gerektiğini söylüyor. Oy ve Ötesi için saldık başında görev alabilmek için son tarih ise 22 Haziran.

Oy ve Ötesi üyelerinin yanı sıra sandık güvenliği için vatandaşlara da büyük görev düşüyor. Oy kullanan vatandaşların, oy kullanma sürecinden sonra da sayım sürecinin sonuna kadar sandıkların başında kalarak, seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunma şansları var. İşte Gözde Elif Soytürk'ten önemli değerlendirmeler…

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