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Oy kullanmadan önce bu haberi okuyun!

Seçim güvenliği sadece siyasi partilere ya da Oy ve Ötesi gibi inisiyatiflere değil vatandaşa da emanet. Okula gidip oyunuzu vermekten öte haklarınız ve yapmanız gereken şeyler de var. Vatandaşların seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunma şansları var. Öte yandan oy vereceğiniz partinin milletvekili adaylarını, yani mührünüzle Meclis'e taşıyacağınız isimleri de kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar...

android-time 11:10 19 Haziran 2018
Haberler Gündem
Seçim güvenliği sadece siyasi partilere ya da Oy ve Ötesi gibi inisiyatiflere değil vatandaşa da emanet. Okula gidip oyunuzu vermekten öte haklarınız ve yapmanız gereken şeyler de var. Vatandaşların seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunma şansları var. Öte yandan oy vereceğiniz partinin milletvekili adaylarını, yani mührünüzle Meclis'e taşıyacağınız isimleri de kontrol edebilirsiniz. İşte detaylar...

Türkiye, pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin heyecanını yaşıyor. 24 Haziran günü yapılacak seçimlere günler kala, vatandaşların oy kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini 4 yıldır seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar yapan Oy ve Ötesi ile konuştuk.

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk, 81 ilin hepsinde müşahid görevlendirmeyi hedeflediklerini belirtirken, vatandaşların sadece oy kullanarak değil oy kullandıkları sandıklarda aktif görevler üstlenerek de demokrasiye katkıda bulunmaları gerektiğini söylüyor. Oy ve Ötesi için saldık başında görev alabilmek için son tarih ise 22 Haziran.

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk, seçim güvenliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Elif Soytürk, seçim güvenliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Oy ve Ötesi üyelerinin yanı sıra sandık güvenliği için vatandaşlara da büyük görev düşüyor. Oy kullanan vatandaşların, oy kullanma sürecinden sonra da sayım sürecinin sonuna kadar sandıkların başında kalarak, seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunma şansları var.  İşte Gözde Elif Soytürk'ten önemli değerlendirmeler…

 

OY VE ÖTESİ'NE ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN YANIT BU LİNKTE

PEKİ OY VERECEĞİNİZ ADAYI TANIYOR MUSUNUZ?

24 Haziran’da sadece Cumhurbaşkanı değil, milletvekillerini de seçeceğiz. Peki oy vereceğimiz adayları tanıyor muyuz?
İşte tüm partilerin şehir şehir milletvekili adayları…

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Son güncelleme: android-time 11:1919.06.2018
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