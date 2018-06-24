Oy kullanmama cezası kaç lira? Oy kullanmayanların ne kadar ceza ödemesi gerekiyor?

Farklı sebeplerden dolayı oy kullanamayacak olan vatandaşlar oy kullanmama cezasını merak ediyor. Oy kullanmama işleminin cezası bulunuyor, yasal olarak ceza gerektiren bir işlem olan oy kullanmamanın cezası belli oldu mu? Önceki seçimlerde ne kadar ceza uygulandı?

Oy kullanmamanın cezası nedir? Seçimlerde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Seçimlerde oy kullanmamanın cezası ne kadar sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar bu konuya dair araştırmalarını sürdürüyor. YSK’nın son açıkladığı veriye göre seçimlerde 59 milyon 391 bin 328 kişi oy kullanacak. Peki 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar?

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA UYGULANDI?

24 Haziran Seçimlerinde oy kullanamayacak olan kişilerin ödeyeceği ceza tutarı henüz belli değildir. 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17:00’ye kadar belirlenen yerlerde oy kullanmayan kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı’nda ödenecektir. Oy kullanmayan kişiye gelecek bu ceza ile ilgili tebligat elinize ulaştığında PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden ceza ödenebilir. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

24 HAZİRANDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.