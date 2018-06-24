Sandıklar kaçta açılacak? 24 Haziran 2018 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Oy sayımı başladı, işte YSK seçim sonuçları açıklaması…

Türkiye'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Saat 17.00 itibari ile sandıklar açıldı ve oy sayım işlemi başladı. 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullandığı 24 Haziran 2018 seçimlerinin sonuçları da sandıklar açıldıkça şekilleniyor. Seçim yasağının kalkması ile birlikte sonuçları sozcu.com.tr adresinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullandılar. Saat 17.00’de Türkiye oy kullanma işlemini tamamladı, sandıklar açılıyor. Şimdi sıra seçim sonuçlarının açıklanacağı saate geldi. Bir önceki seçim sonuçları saat 23.00’da belli olmuştu. 24 Haziran 2018 seçimlerinin sonuçlarının da yakın saatlerde açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarının saat kaçta belli olacağına dair açıklama ise YSK başkanı tarafından yapıldı. İşte detaylar…

YSK BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TAHMİNİ SAATİ AÇIKLADI

YSK Başkanı Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, “İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00’ten önce açıklamak.” bilgilerini paylaştı.

YSK’ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

“Türkiye’de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP’de o zaman gidiyor, AK Parti’ye, MHP’ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014’ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014’ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler.”

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HANGİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AKP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AKP, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AKP ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alacak.

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