2018 seçim sonuçları belli oluyor: Oy verme işlemleri bitti sonuçlar sozcu.com.tr’de olacak…

Türkiye seçim sonuçlarına odaklandı merakla seçim sonuçlarını bekliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri başladı. 2018 seçim sonuçları az sonra sozcu.com.tr'de olacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere 180 bin 65 sandıkta saat 08.00-17.00 arasında oy kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların sayılmasına başlandı. Yayın yasağı kalkar kalkmaz sonuçları Sözcü.com.tr’de canlı olarak sizinle paylaşacağız. Anadolu Ajansı’nın yanı sıra CHP’nin öncülük ettiği Millet Ajansı’nın seçim sonuçlarını da sozcu.com.tr’den takip edebilirsiniz.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI TABLOSU

İLGİLİ HABER Bugün tarihi gün! sozcu.com.tr'den ayrılmayın

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİN İLK TURUNDA %50'Yİ BULAN ADAY OLMAZSA NE OLACAK?

İlk turda Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirisi oyların %50'sinden fazlasını alamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci tur seçimleri olacak. İkinci tura normal şartlarda birinci turda en çok oyu alan ilk iki aday katılacak. İkinci tura katılamaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Diğer tüm adayların ikinci oylamaya katılamadığı ve ikinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek.

Tüm bu ihtimaller neticesinde kazanan aday, 5 yıllığına Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı en fazla iki defa, yani 10 yıl için görev yapabilecek.